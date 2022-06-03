Resident Evil 4 Remake Nihayet Duyuruldu ve Çıkış Tarihi Açıklandı - Haberler

Uzun süredir söylentileri ortada dolaşan Resident Evil 4 Remake sonunda resmi olarak duyuruldu ve çıkış tarihi açıklandı.

Dün gece düzenlenen State of Play etkinliği büyük bir başlangıç yaptı. Gösterilen ilk oyun uzun zamandır geliştirildiği iddia edilen Resident Evil 4 Remake oldu. Capcom oyuna ait görüntülerden oluşan bir fragmanla birlikte Resident Evil 4 Remake için çıkış tarihi verdi: 24 Mart 2023'te PlayStation 5, Xbox Series S|X ve PC platformları için oynanabilir olacak.

Resident Evil 4 Remake ayrıca PlayStation VR2 desteği de içerecek.

Bununla birlikte, PlayStation Blog üzerinden oyuna ait detaylı bilgiler de açıklandı. Resident Evil 4 Remake, 2005'te çıkan "orijinal oyunun özünü korurken aynı zamanda 2023'e uygun modern bir hayatta kalma korku oyunu kalitesinde olacak şekilde geliştiriliyor".

The Callisto Protocol Çıkış Tarihi Belli Oldu

Capcom'dan Edvin Edso, "Oyunu serinin hayranları için benzer hissettirecek ve aynı zamanda taze bir hissiyat içerecek şekilde yapmayı amaçlıyoruz. Bunu, oyunun hikayesini yeniden hayal ederek ama gitti yönü koruyarak, görselleri modern hale getirerek ve kontrolleri modern standartlara uyarlayarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orijinali 2005'te çıkan Resident Evil 4, Racoon City'deki olaylardan 6 yıl sonrasını konu ediniyor. Leon S. Kennedy bu sefer başkanın kaçırılan kızını kurtarmakla görevlendirilirken yolu Avrupa'daki bir kasabaya düşmektedir.

Dün geceki State of Play yayınında gösterilen Resident Evil 4 Remake duyuru fragmanı:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">?</span>

SaveButonu / Gamegar