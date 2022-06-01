Resident Evil 2 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 2 kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Capcom'un popüler korku serisi Resident Evil 2'nin sistem gereksinimleri korku severler tarafından araştırılıyor. İlk olarak 1998'de yayınlanan ve serinin en unutulmaz oyunlarından biri olan Resident Evil 2'nin yeniden tasarlanan ve 2019'da çıkan oyunu Resident Evil 2 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 2 kaç GB? Detayları haberimizde…
Korku klasiğinin tüyler ürperten yenilenmiş sürümü: 1998'deki orijinal sürümüne dayanarak tepeden tırnağa tekrardan tasarlandı ve 2019 yılında piyasaya sürüldü. Popüler korku hayatta kalma koyunu Resident Evil 2'nin sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 2 kaç GB? İşte detaylar…
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- İşletim Sistemi: WINDOWS 7
- İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX 6300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 26 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: WINDOWS 10
- İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD FX 9590
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 26 GB kullanılabilir alan
Resident Evil 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 26 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.