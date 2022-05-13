PUBG Battlegrounds'ta hesap paylaşımı yapanlar dikkat! PUBG Studios kullanıcılarını uyardı

PUBG'nin bugün öğleden önce Steam'de yaptığı duyuruda, "Hiç "hey, aşamalı silah kaplamalarınızı deneyebilmek için hesabınızı ödünç alabilir miyim?" sorusuna evet dediniz mi?" dedi ve devamında ise bu soruya her zaman hayır demeniz gerektiğini söyledi.

HESABINI BAŞKASIYLA PAYLAŞANLARI AĞIR CEZALAR BEKLİYOR

PUBG topluluğuna hesap paylaşımı/kiralama eylemleri ile birçok rapor aldığını belirten PUBG geliştiricileri, hesabınızı güvende tutmanız için hesabınızı aile üyeleri de dahil olmak üzere başkalarıyla paylaşmamanızı söyledi.

Hizmet şartları gereğince ihlal edilen bu durum sonucunda hesabınızın başkasıyla paylaşıldığı anlaşıldığı takdirde kalıcı yasaklamalar veya PUBG Partner statünüzün kaldırılması gibi cezalarla karşılaşabileceğinizi söyledi.

"Durum ne olursa olsun, hesabınızın PUBG kurallarına aykırı eylemlerden geçtiği tespit edildiğinde ağır cezalarla karşı karşıya kalacaksınız."

İLK ZAMANLARDA AİLE PAYLAŞIMINA İZİN VERİLİYORDU

PUBG Battlegrounds'ın ilk zamanlarında Steam'de hesaplar arası aile paylaşımına izin veren kullanıcılar sorunsuz bir şekilde PUBG Battlegrounds'ı oynayabiliyordu. Ancak, oyunun ilerleyen vakitlerinde hileler ile dolmasıyla beraber hem hileleri oyundan uzaklaştırmak için hem de oyunun satışlarına artısı bulunması adında PUBG Battlegrounds'ta aile paylaşımı kaldırıldı.