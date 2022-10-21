Radical Entertainment'ın geliştirip Activision'ın yayıcılığını üstlendiği açık dünya aksiyon oyunu Prototype'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Prototype sistem gereksinimleri neler? Prototype kaç GB? Detayları haberimizde...

Sen, 'Prototype' yani Alex Mercer'sin. Hafızasını kaybetmiş, inanılmaz şekil değiştirme yetisine sahip bir adam olarak seni yaratan bu komploya doğru giderken, bu durumun sorumlularının cezalarını vereceksin. Hızlı ve Ölümcül Şekil Değiştirerek Savaşma: Vücudunu duruma göre şekillendir. Peki, Prototype sistem gereksinimleri neler? Prototype kaç GB? İşte detaylar...

PROTOTYPE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Prototype'ı 30 FPS'te oynayabilmek için Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64 X2 4000+ işlemci, 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 7800 veya ATI Radeon X1800 ekran kartı gerekmektedir.

PROTOTYPE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core2 Duo 2.6 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4000+

: Intel Core2 Duo 2.6 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4000+ Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 7800veya ATI Radeon X1800

: NVIDIA GeForce GT 7800veya ATI Radeon X1800 DirectX : Microsoft DirectX 9.0c

: Microsoft DirectX 9.0c Depolama : 8 GB boş alan

PROTOTYPE KAÇ GB?

Prototype'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 8 GB boş depolama alanı gerekmektedir.