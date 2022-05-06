Poppy Playtime oyununa ek DLC olarak piyasaya sürülen Poppy Playtime Chapter 2, Playtime şirketinin en popüler yerlerinden biri olan tren istasyonunda geçmektedir. Bu tren istasyonu sadece bir pit stoptan daha fazlasıdır. Oyunlar, oyun alanı ve çok daha fazlasını barındırıyor. Peki, Poppy Playtime Chapter 2 sistem gereksinimleri neler? Poppy Playtime Chapter 2 Kaç GB? Poppy Playtime Chapter 2 kaç TL?

POPPY PLAYTİME CHAPTER 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

POPPY PLAYTIME CHAPTER 2 KAÇ GB?

Poppy Playtime Chapter 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil cihazınızda 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

POPPY PLAYTIME CHAPTER 2 KAÇ TL?

Poppy Playtime Chapter 2'nin Steam fiyatı 18,50 TL'dir.