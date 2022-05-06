Poppy Playtime Chapter 2 sistem gereksinimleri neler? Poppy Playtime Chapter 2 Kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MOB Games tarafından geliştirilip yayınlanan macera ve korku oyunu olan Poppy Playtime Chapter 2 geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Peki, Poppy Playtime Chapter 2 sistem gereksinimleri neler? Poppy Playtime Chapter 2 Kaç GB? Poppy Playtime Chapter 2 kaç TL? Detayları haberimizde…
Poppy Playtime oyununa ek DLC olarak piyasaya sürülen Poppy Playtime Chapter 2, Playtime şirketinin en popüler yerlerinden biri olan tren istasyonunda geçmektedir. Bu tren istasyonu sadece bir pit stoptan daha fazlasıdır. Oyunlar, oyun alanı ve çok daha fazlasını barındırıyor. Peki, Poppy Playtime Chapter 2 sistem gereksinimleri neler? Poppy Playtime Chapter 2 Kaç GB? Poppy Playtime Chapter 2 kaç TL?
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Poppy Playtime Chapter 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil cihazınızda 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Poppy Playtime Chapter 2'nin Steam fiyatı 18,50 TL'dir.