2MEDYA tarafından geliştirilip yayınlanan aksiyon macera rol yapma oyunu Pirates Journey'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı belli oldu. Peki, Pirates Journey sistem gereksinimleri neler? Pirates Journey kaç GB? Detayları haberimizde…

Gemi kazası sonrasında adada hayatta kalmaya çalıştığınız hayatta kalma aksiyon macera oyunu Pirates Journey, Türk geliştiriciler tarafından geliştirildi ve Steam'de yayınlandı. Peki, Pirates Journey sistem gereksinimleri neler? Pirates Journey kaç GB?

PIRATES JOURNEY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Pirates Journey'i minimum ayarlarda oynayabilmek için dört çekirdekli 3GHz işlemciye, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480 ekran kartına sahip olmak gerekmektedir.

PIRATES JOURNEY MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Quad Core

: Intel Quad Core Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480

: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 6 GB kullanılabilir alan

PIRATES JOURNEY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 11

: Windows 11 İşlemci : Intel Quad Core

: Intel Quad Core Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

PIRATES JOURNEY KAÇ GB?

Pirates Journey'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

PIRATES JOURNEY KONUSU

Siz ve mürettebatınız 1600'lerin sonlarında tropik bir adada gemi kazası geçirdiniz. Maceranın başında kendinizi ipler, sopalar ve taşlar dahil olmak üzere yalnızca birkaç temel malzemeyle buluyorsunuz. Beceri ve kurnazlıkla adada hayatta kalabilir ve bir korsan ekibi olarak başarılı olabilirsiniz.