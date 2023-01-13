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Pirates Journey sistem gereksinimleri neler? Pirates Journey kaç GB?

Gamegar Haberleri

Pirates Journey sistem gereksinimleri neler? Pirates Journey kaç GB?

2MEDYA tarafından geliştirilip yayınlanan aksiyon macera rol yapma oyunu Pirates Journey'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı belli oldu. Peki, Pirates Journey sistem gereksinimleri neler? Pirates Journey kaç GB? Detayları haberimizde…

Gemi kazası sonrasında adada hayatta kalmaya çalıştığınız hayatta kalma aksiyon macera oyunu Pirates Journey, Türk geliştiriciler tarafından geliştirildi ve Steam'de yayınlandı. Peki, Pirates Journey sistem gereksinimleri neler? Pirates Journey kaç GB?

Pirates Journey'i minimum ayarlarda oynayabilmek için dört çekirdekli 3GHz işlemciye, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480 ekran kartına sahip olmak gerekmektedir.

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  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Quad Core
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480
  • DirectX : Sürüm 11
  • Depolama : 6 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi : Windows 11
  • İşlemci : Intel Quad Core
  • Bellek : 16 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
  • DirectX : Sürüm 11
  • Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

Pirates Journey'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Pirates Journey sistem gereksinimleri neler? Pirates Journey kaç GB?

Siz ve mürettebatınız 1600'lerin sonlarında tropik bir adada gemi kazası geçirdiniz. Maceranın başında kendinizi ipler, sopalar ve taşlar dahil olmak üzere yalnızca birkaç temel malzemeyle buluyorsunuz. Beceri ve kurnazlıkla adada hayatta kalabilir ve bir korsan ekibi olarak başarılı olabilirsiniz.

Pirates Journey sistem gereksinimleri neler? Pirates Journey kaç GB?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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