Paradox Interactive oyunlarına zam gelecek

İsveç'in başkenti Stockholm merkezli video oyun şirketi Paradox Interactive, Şubat 2023'ten itibaren oyunlarına zam geleceğini bildirdi. Bu zamlardan en çok etkilenecek ülkelerden biri Arjantin diğer ise Türkiye olduğunu açıkladılar.

Paradox'un yeni Satış Başkanı Mattias Rengstedt'in Paradox forumunda yaptığı açıklama ile tüm paradox oyunları için zam geleceği duyurusunu verdi. Zamlar yaklaşmadan almayı düşündüğünüz Paradox oyunu varsa kaçırılmaması tavsiye ediliyor.

PARADOX INTERACTIVE OYUNLARINA ZAM GELECEK

Yerel fiyatlandırmaları daha iyi hale getirmek için sürekli çalıştığını açıklayan Rengstedt, para birimlerinin dalgalandığını, piyasanın geliştiğini ve tüm oyuncular için adil fiyatlar ile denge kurmak istediğini bildirdi. Paradox Interactive oyunlarına 1 Şubat 2023'ten itibaren zam gelecek.

ZAMLAR YÜZDE 300'Ü AŞACAK

Açıklamasında Türk Lirasına da değinen Rengstedt, "Uygulamada, fiyatlarımızın ne olması gerektiğine dair ölçütümüzün çok gerisinde kaldığımız iki özel para birimi var: Arjantin Pesosu ve Türk Lirası. Bu para birimelerinin her ikisi için de yerel fiyatlarımızı önemli ölçüde arttıracağız" sözlerine yer vermesinin ardından yapılacak zamların %300'den bir artış olmasını bekleyebileceğimizi söyledi.

Victoria 3 gibi yakın zamanda piyasaya sürülen oyunları için herhangi bir fiyat artışı olmayacağını da belirtti.

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