Netflix 2022'nin sonuna kadar yaklaşık 50 oyun sunacağı bildirildi

The Washington Post'a göre Netflix, yıl sonua kadar 50'ye yakın mobil oyun daha ekleyecek. Netflix'in mobil oyunları, iOS kullanıcıları için App Store'da ve Android kullanıcıları için ise Google Play Store'da bulunuyor, ancak oyunlara yalnızca Netflix abonesi olanlar ulaşabiliyor.

NETFLIX GAMES KÜTÜPHANESİNE 50 ADET OYUN EKLENECEK

Netflix abonelerinin şu anda 18 adet oyuna erişimi bulunuyor, yani önümüzdeki sekiz ay boyunca yaklaşık 30 oyun daha yayınlamayı planlıyor. Netflix ilk oyun seçimini geçen sene Kasım ayında yayınladı ve şu ana kadar mevcut olan oyunlar altı ay içerisinde eklendi.

Ayrıca Netflix, geçen ay iki adet mobil oyun geliştiricisi Next Games ve Boss Fight'ı satın aldığı ve geçen yıl Eylül ayında ise Oxenfree'nin geliştiricisi Night School Studio'yu satın aldığı için de Netflix Games kütüphanesini bir hayli geliştiriyor.

Netflix şimdiye kadar üç oyun stüdyosu satın aldı. Teksas merkezli mobil firma Boss Fight Entertainment ve Finlandiyalı geliştirici Next Games'in satın alımları Mart ayında duyuruldu. Geçen Eylül ayında yayın hizmeti, doğaüstü macera oyunu "Oxenfree"yi yapan Night School Studio'yu satın aldı. Next Games, satın alma haberlerinden önce geçen yıl "Stranger Things: Puzzle Tales" yayınladı.

Netflix CEO'su Reed Hastings Salı günü yaptığı açıklamada, "Bu küçük satın almaları, gerçekten büyük kazançlar elde edebilmek için bilgi birikimini ve yaratıcı pirzolaları oluşturmak için yapıyoruz" dedi.