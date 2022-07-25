MultiVersus kadrosu büyüyor! LeBron James ve Rick and Morty geliyor

MultiVersus'ta, yoğun 2v2 maçlarda savaşırken MultiVersus parmaklarınızın ucunda. Batman & Shaggy'ye karşı mı? Bugs Bunny ve Arya Stark'ı kullanmayı deneyin! Bu platform dövüşçüsü, fantezi eşleşmelerinizi eğlenceli bir kooperatifte veya üstünlük için kafa kafaya mücadelede oynamanıza izin veriyor.

LEBRON JAMES VE RICK AND MORTY EKLENECEK

MultiVersus'a eklenecek yeni karakterlerden LeBron James'in Space Jam: A New Legacy filminde yer alan karakteriyle beraber MultiVersus kadrosuna katılacağı bir dakikalık karakter tanıtım videosu ile açıklandı.

LeBron James'in yanı sıra 1 Ağustos'tan itibaren aktif olacak popüler animasyon Rick and Morty'nin kahramanları da MultiVersus'a eklenecek.