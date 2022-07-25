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MultiVersus kadrosu büyüyor! LeBron James ve Rick and Morty geliyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
MultiVersus kadrosu büyüyor! LeBron James ve Rick and Morty geliyor

Warner Bros. Games'in yayıncılığını yaptığı çok oyunculu dövüş oyunu MultiVersus'un kadrosuna eklenecek yeni kahramanlar açıklandı. Space Jam: A New Legacy ekibinden LeBron James ve Rick and Morty oyuna ekleniyor.

MultiVersus'ta, yoğun 2v2 maçlarda savaşırken MultiVersus parmaklarınızın ucunda. Batman & Shaggy'ye karşı mı? Bugs Bunny ve Arya Stark'ı kullanmayı deneyin! Bu platform dövüşçüsü, fantezi eşleşmelerinizi eğlenceli bir kooperatifte veya üstünlük için kafa kafaya mücadelede oynamanıza izin veriyor.

LEBRON JAMES VE RICK AND MORTY EKLENECEK

MultiVersus'a eklenecek yeni karakterlerden LeBron James'in Space Jam: A New Legacy filminde yer alan karakteriyle beraber MultiVersus kadrosuna katılacağı bir dakikalık karakter tanıtım videosu ile açıklandı.

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LeBron James'in yanı sıra 1 Ağustos'tan itibaren aktif olacak popüler animasyon Rick and Morty'nin kahramanları da MultiVersus'a eklenecek.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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