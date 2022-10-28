Marvel's Midnight Suns'a Deadpool dahil 4 yeni kahraman geliyor

2K ve Marvel Entertainment'ın süper kahraman oyunu Marvel's Midnight Suns'a Season Pass sahipleri için dört yeni DLC ile süper kahramanlar geliyor. Marvel's Midnight Suns'a Deadpool, Venom, Morbius ve Storm eklenecek.

Marvel's Midnight Suns'ın Legendary Edition'ın bir parçası olarak eklenen Season Pass paketi içerisinde dört yeni DLC paketi içermektedir.

MARVEL'S MIDNIGHT SUNS'A DÖRT YENİ KAHRAMAN GELİYOR

2K'in internet sitesinde yer alan haberde Season Pass sahiplerine Deadpool, Venom, Morbius ve Storm kahramanları DLC olarak eklenecek.

Deadpool : Altın kalpli ağzı bozuk bir paralı asker olan Deadpool, ürkütücü şiddete ve açık yürekli, dördüncü duvarı kıran bilge çatlaklara karşı bir tutkuya sahiptir.

: Altın kalpli ağzı bozuk bir paralı asker olan Deadpool, ürkütücü şiddete ve açık yürekli, dördüncü duvarı kıran bilge çatlaklara karşı bir tutkuya sahiptir. Venom : Örümcek-Adam'ın düşmanı ve ana oyunun bosslarından biri olan Venom,bir zamanlar Midnight Suns'ın hayatlarını tehdit eden aynı simbiyot saldırılarıyla donanmış, oynanabilir bir kahramana dönüşüyor.

: Örümcek-Adam'ın düşmanı ve ana oyunun bosslarından biri olan Venom,bir zamanlar Midnight Suns'ın hayatlarını tehdit eden aynı simbiyot saldırılarıyla donanmış, oynanabilir bir kahramana dönüşüyor. Morbius : Orijinal çizgi roman Midnight Sons'tan biri olan Morbius, kendi nadir görülen kan hastalığını tedavi etmek için kendini yaşayan bir vampire dönüştüren başarılı bir biyokimyacıdır.

: Orijinal çizgi roman Midnight Sons'tan biri olan Morbius, kendi nadir görülen kan hastalığını tedavi etmek için kendini yaşayan bir vampire dönüştüren başarılı bir biyokimyacıdır. Storm : X-Men'in güçlü bir üyesi olan Storm, rüzgar, yıldırım, yağmur ve diğer hava türlerini kendi isteğine göre üretme ve manipüle etme yeteneğine sahiptir.

2K'nın duyurusuna göre, Venom zaten Midnight Suns'ın senaryosunda bir boss. Muhtemelen onunla arkadaşı Midnight Sun ve ezeli düşmanı Örümcek Adam arasında iyi bir atışma bekleyebiliriz.

Bu kahramanlara ve yeni yeteneklerine ek olarak, Season Pass'te yer alan dört lansman sonrası DLC paketinin her biri yeni hikaye görevleri, Abbey için yeni bir yükseltme ve yeni görünümler bulunacak.