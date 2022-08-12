Hogwarts Legacy Çıkış Tarihi 2023'e Ertelendi

Bu yılın merakla beklenen oyunlarından Hogwarts Legacy yine ertelendi, yeni çıkış tarihi 2023'ün şubat ayı olarak açıklandı.

Warner Bros tarafından yapılan duyuruya göre, bu yılın sonuna doğru çıkması planlanan Hogwarts Legacy için çıkış tarihi 10 Şubat 2023'e ertelendi. Açıklamada ertelemenin nedeni olarak "mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için biraz daha zamana ihtiyaç olduğu" belirtildi.

Harry Potter kitaplarındaki olaylardan öncesini konu edinen Hogwarts Legacy, ilk kez PlayStation Showacase 2020'de duyurulmuştu. İlk duyuruda 2021'de piyasaya sürüleceği açıklanan oyunun çıkış tarihi daha sonra 2022'ye ertelenmiş ancak tam bir tarih verilmişti. Şimdi ikinci bir erteleme ile 2023'ün ilk çeyreğine sarkmış oldu. Böylece, oyunlar açısından oldukça kurak geçen bu yıldan bir oyun daha eksildi.

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Hogwarts Legacy, 10 Şubat 2023'te PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak. Nintendo Switch versiyonu için yeni çıkış tarihi ilerleyen süreçte duyurulacak.

Bu yılın mart ayında oyuna özel bir State of Play etkinliği düzenlemiş ve Hogwarts Legacy'den ilk kez uzunca bir oynanış videosu gösterilmişti. Açık dünya RPG türündeki oyunda, oyuncular 1800'lerde Hogwarts'ta "büyücülük dünyasını yerle bir etmekle tehdit eden kadim bir sırrın anahtarını elinde tutan" bir öğrenciyi kontrol edecekler. Hogwarts Legacy ayrıca pek çok büyü kullanımı, iksir üretimi, fantastik canavarlar ve karakter özelleştirmesi gibi unsurlar barındıracak.