Halo oyunlarına crossplay özelliği ekleniyor

Developer 343 Industries, sekiz yıllık oyuna birtakım yenilikler ekleyen güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncellemede yeni gelen özelliklerden birisi ise Halo 3 ve ODST için Senaryo crossplay özelliği oldu.

PC'lerdeki ve Xbox konsollarındaki oyuncular artık Halo 3 ve ODST hikayesini beraber oynayabilecekler. Güncellemede, "Bu özellik dahili olarak test edilmiş olsa da ekibin farklı ağ kurumlarına sahip gerçek oyunculardan ek bilgiler gerektirdiğini unutmayın." Sözlerine yer verdi.

Güncelleme, Master Chief Collection'a başka birçok özelliği ekliyor. Güncellemenin boyutu Xbox'ta 21 GB, Xbox PC uygulamasında 26,5 GB ve Steam'de ise 11,2 GB boyutunda.

Master Chief Collection'daki tüm oyunlarda genel performans yükseltmeleri ve hata düzeltmeleri yapıldı ve 343 Industries, gelecekte de geliştirmeye devam edeceğine söz verdi.