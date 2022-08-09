GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin satış rakamları güncellendi! Satışlar yükselişe geçti

Take-Two Interactive Software'in son üç aylık paylaştığı raporda 2023 mali yılının ilk çeyreğin ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Paylaşılan raporda GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin satışlarında yükselişe geçtiği açıklandı.

Take-Two'nun yayınladığı son üç aylık mali raporda Zynga'nın satın alınması nedeniyle bir zarar bildirilmiş olmasına rağmen şirketin beklentilerin üstünde kaldığı açıklandı.

GTA 5 VE RDR 2 SATIŞLARI YÜKSELDİ

Grand Theft Auto yaklaşık 170 milyon adet sevk ederken, Red Dead Redemption 2 şu anda 45 milyon adedin üzerinde. Mayıs ayında paylaşılan önceki güncelleme, GTA 5 için 165 milyondan fazla birim ve Red Dead Redemption 2 için 44 milyon adet açıklanmıştı.

Şirkete en çok katkıda bulunan oyunlar ise NBA 2K22, Grand Theft Auto Online, Grand Theft Auto V, Tiny Tina's Wonderlands, Empires & Puzzles, Red Dead Redemption 2, Red Dead Online, WWE 2K22, Rollic's hyper-casual portfolia, The Quarry, Toon Blast ve Top Eleven olduğu bildirildi.

"2023 Mali Yılı, ilk çeyrek 1 milyar dolarlık net rezervlerimizin de gösterdiği gibi, kombinasyon öncesi bazda güçlü bir başlangıç yaptı, net rezervlerimiz yaklaşık 731 milyon dolar oldu ve faaliyet sonuçlarımız beklentilerimizin üzerindeydi, çünkü çeşitli makroekonomik ve jeopolitik faktörlerde gezinirken ilgi çekici yeni oyunlar ve içerik güncellemeleri başlattık."