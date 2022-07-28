FIFA 23'ten 11 dakikalık ilk oynanış videosu geldi

Yayınlanan oynanış videosu ile Hypermotion 2 teknolojisine, kadınlar futbol takımlarına, tekniksel top sürmelere, oyunculara özel koşu tarzları, defans, kaleci ve daha fazlasına detaylı oynanış videosunda yer verildi.

FIFA 23 OYNANIŞ VİDEOSU YAYINLANDI

Fıfa 23'ün kapak yıldızları Paris Saint-Germain'in forveti Kylian Mbappe ve Chelsea'nin kadın futbolcusu Sam Kerr'in açıklanmasının ardından EA Sports FIFA'nın YouTube hesabında Fıfa 23'ün 11 dakikalık oynanış fragmanı yayınlandı.

Oynanış fragmanında yer verilen ML-Jockey, FIFA 23 için geliştirilmiş bir başka HyperMotion 2 teknolojisidir. ML-Jockey, rakip takımdaki hücumcuları takip ederken oyunculara daha fazla savunma seçeneği sunuyor.

Fragmanda FIFA 23'ün HyperMotion 2 teknolojisi, kadınlar futbol takımı, hücum, savunma, kaleci ve yetenek hareketlerine detaylı bir oynanış videosu paylaşıldı.

FIFA 23, 1 Eylül 2022 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Epic Games, Nintendo Switch ve Stadia için çıkış yapacak.

FIFA 23 OYNANIŞ VİDEOSU İZLE