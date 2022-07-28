FIFA 23'ten 11 dakikalık ilk oynanış videosu geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIFA 23'ten 11 dakikalık ilk oynanış videosu geldi

FIFA 23'ten 11 dakikalık ilk oynanış videosu geldi

EA Sports FIFA'nın YouTube hesabında yayınladığı detaylı FIFA 23 oynanış videosu ile FIFA 23'e ilk bakış atmamızı sağladı.

 - Güncelleme:

Yayınlanan oynanış videosu ile Hypermotion 2 teknolojisine, kadınlar futbol takımlarına, tekniksel top sürmelere, oyunculara özel koşu tarzları, defans, kaleci ve daha fazlasına detaylı oynanış videosunda yer verildi.

FIFA 23 OYNANIŞ VİDEOSU YAYINLANDI

Fıfa 23'ün kapak yıldızları Paris Saint-Germain'in forveti Kylian Mbappe ve Chelsea'nin kadın futbolcusu Sam Kerr'in açıklanmasının ardından EA Sports FIFA'nın YouTube hesabında Fıfa 23'ün 11 dakikalık oynanış fragmanı yayınlandı.

Oynanış fragmanında yer verilen ML-Jockey, FIFA 23 için geliştirilmiş bir başka HyperMotion 2 teknolojisidir. ML-Jockey, rakip takımdaki hücumcuları takip ederken oyunculara daha fazla savunma seçeneği sunuyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Fragmanda FIFA 23'ün HyperMotion 2 teknolojisi, kadınlar futbol takımı, hücum, savunma, kaleci ve yetenek hareketlerine detaylı bir oynanış videosu paylaşıldı.

FIFA 23, 1 Eylül 2022 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Epic Games, Nintendo Switch ve Stadia için çıkış yapacak.

FIFA 23 OYNANIŞ VİDEOSU İZLE

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

FIFA 23 Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title