Epic Games'in 298 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Popüler tek oyunculu uzay strateji oyunu XCOM 2 oyununu kullanıcılarına ücretsiz olarak veriyor. Epic Games'in bu haftaki oyunları kullanıcıların yüzünü güldürdü. 14 Nisan ve 21 Nisan tarihleri arasında iki adet ücretsiz oyunu kullanıcılarına verdi. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Epic Games'in bir sonraki hafta (21-28 Nisan) tarihleri arasındaki oyunları da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 21 Nisan'dan itibaren etkin olacak korku oyunu Amnesia: Rebirth ve aksiyon macera oyunu Riverbond'u ücretsiz olarak verecek.

EPIC GAMES 14 – 21 NİSAN ÜCRETSİZ OYUNLARI

INSURMOUNTABLE

Insurmountable, oyuncuların dev dağları aştığı, ölümlerin kalıcı olduğu bir macera roguelike oyunu. Yöntemsel olarak oluşturulan çevreler sayesinde hiçbir iki tırmanış birbirine benzemeyecek. Hayati değerlerinin kritik aralığa düşmemesine dikkat ederek tırmanıcının hayatta kalmasını sağla.

XCOM 2

Dünyayı uzaylılar yönetiyor ancak şeytani planlarını gizliyorlar. Bir gerilla kuvvetinin lideri olarak, uzaylı tehdidini yok etmek ve insan ırkını kurtarmak için küresel bir direniş başlatmalısın.