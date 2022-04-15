Epic Games'in 298 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Epic Games'in 298 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Epic Games'in 298 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarınca ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 298 TL değerinde iki adet ücretsiz oyun veren Epic Games Store, kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi başardı. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Popüler tek oyunculu uzay strateji oyunu XCOM 2 oyununu kullanıcılarına ücretsiz olarak veriyor. Epic Games'in bu haftaki oyunları kullanıcıların yüzünü güldürdü. 14 Nisan ve 21 Nisan tarihleri arasında iki adet ücretsiz oyunu kullanıcılarına verdi. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Epic Games'in bir sonraki hafta (21-28 Nisan) tarihleri arasındaki oyunları da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 21 Nisan'dan itibaren etkin olacak korku oyunu Amnesia: Rebirth ve aksiyon macera oyunu Riverbond'u ücretsiz olarak verecek.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Insurmountable, oyuncuların dev dağları aştığı, ölümlerin kalıcı olduğu bir macera roguelike oyunu. Yöntemsel olarak oluşturulan çevreler sayesinde hiçbir iki tırmanış birbirine benzemeyecek. Hayati değerlerinin kritik aralığa düşmemesine dikkat ederek tırmanıcının hayatta kalmasını sağla.

Dünyayı uzaylılar yönetiyor ancak şeytani planlarını gizliyorlar. Bir gerilla kuvvetinin lideri olarak, uzaylı tehdidini yok etmek ve insan ırkını kurtarmak için küresel bir direniş başlatmalısın.

Epic Games'in 298 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Epic Games, Gamegar,, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title