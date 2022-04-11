Elden Ring'de her gün yeni bir rekor kırılıyor! 12 dakikada oyunu bitirdi

Zip veya mega zip adıyle bilinen taktik ile oyunda birçok yolu yürümenize gerek kalmadan sizi yüzlerce metre ileriye fırlatıyor ve bu sayede speedrun'ı erken bitirmek için size kolaylık sağlıyor.

ELDEN RING'İ 12 DAKİKADA BİTİRDİ

Mitchriz kullanıcı adlı yayıncının paylaştığı YouTube videosunda Zip tekniğini kullanarak Elden Ring'i tam tamına 12 dakika 33 saniyede bitirmeyi başararak dünya rekoru kırıyor. Uzun sıçramalar sonrası hartianın birçok kısmını pas geçerek ve belli başı bosslar ile kapışarak yeni Elden Ring rekorunu kırdı.

Mega Zip tekniği ile karakter kuzey sınırlarına fırlatılıyor ve karakteri düşen bir durumda bırakılır. Sihir, karakter yeterince uzağa düştüğünde gelir ve düşerken bir noktada Elden Beast ile dövüş sahnesi tetiklenir. Ancak, karakter çok uzakta olduğu için Elden Beast direkt olarak ölecektir. Yenildikten sonra ana menüye dönüp tekrardan oyuna girerek Elden Ring'in son sahnesine ulaşılıyor.

Zip ve Mega Zip teknikleri geliştirici ekip FromSoftware tarafından düzeltilene dek speedrun oyuncuları bunu deneyerek yeni rekorlar kırmaya devam edecek.