Dying Light 2: Stay Human İlk Ayda 5 Milyondan Fazla Sattı

2022'nin gözde isimlerinden Dying Light 2, çıkış yaptığı ilk ayda 5 milyondan fazla sattı. Techland yaptığı açıklamada ilk Dying Light'la ilgili açıklamalarda da bulundu.

2015'de çıkan ilk oyunun ardından 7 yıllık uzun bekleyiş sonrası oyuncular nihayet Dying Light 2'ye kavuştu. Şubat 2022'de piyasaya sürülen yapım oyuncular tarafından büyük ilgi gördü ve 2022'nin önemli isimlerinden birisi oldu. Geliştirici ve yayıncı Techland da yaptığı bir basın açıklamasıyla oyunun elde ettiği başarılardan bahsetti.

Oyuna gelecek bir sonraki güncelleme öncesi açıklamalarda bulunan Techland, Dying Light 2'nin çıkış yaptığı ilk ayda 5 milyondan fazla satarak büyük bir başarı elde ettiğini söyledi. Ayrıca şirket satış sayılarının her ay öneml ölçüde artmaya devam ettiğini belirtti. Dying Light 2 ilk çıkış haftada 3 milyon kişiye ulaşmıştı. Bu değer 28 Şubat itibariyle, oyun henüz ilk ayındayken 5 milyona yükseldi. Dying Light 2'nin şu an tam olarak ne kadar sattığı bilinmese de Techland oyunun gösterdiği performanstan bir hayli memnun gözüküyor.

Şirket ayrıca ilk Dying Light oyunuyla ilgili de açıklama yaptı. Paylaşılan bilgilere göre oyun çıkış yaptığı yıldan bu yana 20 milyondan fazla kopya sattı. Techland'in CEO'su Pawel Marchewka yaptığı açıklamada Dying Light serisinin elde ettiği başarının, şirketin oyuncular için yarattığı unutulmaz deneyimin harika bir örneği olduğunu söyledi. Marchewka ayrıca önümüzdeki haftalarda oyuncular tarafından çokça dillendirilen kimi özelliklerin ve daha birçok yeni şeyin oyuna getirileceğini se söyledi.

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Techland zombi temalı yapımlarla işi gerçekten de kavramış gözüküyor. Gerek Dead Island gerekse de Dying Light ile elde ettikleri popülarite onları oyun dünyasının bilinen isimlerinden birisi haline getirdi. Şirketin bundan sonra karşımıza nasıl bir yapımla çıkacağı ise şimdilik belirsiz.

SaveButonu / Gamegar