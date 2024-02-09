Disney, Fortnite yapımcısı Epic Games'e 1,5 milyar dolar yatırım yapacak

Yabancı basına göre iki şirket, Disney markalarının Fortnite içindeki lisanslarını genişletecek ve "dönüştürücü yeni bir oyun ve eğlence evreni" oluşturacağı bir ortaklığı duyurdu.

DISNEY, EPIC GAMES'E YATIRIM YAPACAK

Disney, yeni evrenin insanlara "Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar ve daha fazlasından içerik, karakter ve hikayeler oynamasına, izlemesine, alışveriş yapmasına ve onlarla etkileşime geçmesine" olanak tanıyacağını söyledi.

Iger yaptığı açıklamada "Bu, Disney'in video oyunları dünyasına şimdiye kadarki en büyük girişini işaret ediyor ve büyüme ve genişleme için önemli fırsatlar sunuyor" dedi ve şirketin geçen yıl uyguladığı değişikliklerin artık "meyve verdiğini" ekledi. Televizyonda yayınlanan bir röportajda CNBC'ye Disney'in Epic Games'te "azınlık hissesi" peşinde olduğunu söyledi.