Xbox ve Bethesda'nın etkinliği sırasında çıkış tarihi duyurulan Diablo'nun hayranları tarafından oyunun ne zaman çıkacağı "Diablo 4 ne zaman çıkacak" şeklinde araştırılıyor. Peki, Diablo 4 ne zaman çıkacak? Diablo 4 çıkış tarihi! Detayları haberimizde...

Blizzard Entertainment'ın geliştirip yayıncılığını üstlendiği aksiyon rol yapma oyunu Diablo 4'ün çıkış tarihi oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Diablo 4 ne zaman çıkacak? Diablo IV ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

DIABLO 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Xbox ve Bethesda etkinliğinde duyurulan hack and Slash türündeki Diablo 4'ün 2023 yılında PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacağı duyuruldu.

Diablo IV , Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan yakında çıkacak bir aksiyon rol yapma oyunudur ve Diablo serisinin dördüncü ana bölümüdür. Oyun 1 Kasım 2019'da BlizzCon 2019'da duyuruldu ve 12 Haziran 2022'de 2023 sürümü duyuruldu. Yeniden oynanabilir, prosedürel olarak oluşturulmuş zindanlar ve ganimet odaklı karakter gibi seri özellikleri geri dönecek, açık dünya ve oyuncuya karşı oyuncu (PVP) etkileşimleri gibi yeni özellikler dahil edilecek. Beş oynanabilir sınıf duyuruldu - Barbarian, Sorceress, Druid, Rogue ve Necromancer - hepsi seride yer aldı. Oyuncular, bir zamanlar sürgüne gönderilen Lilith ortalığı kasıp kavurmak için geri dönerken, Sanctuary dünyasında maceralar ve savaşlar boyunca karakterlerine rehberlik eder.