Death Stranding hikayesi kaç saat sürüyor?

Kojima Productions'ın geliştirip 505 Games'in yayıncılığını yaptığı açık dünya aksiyon macera oyunu Death Stranding'in Epic Games'te ücretsiz olmasıyla beraber oyuncular, Death Stranding'in kaç saat sürdüğünü merak ediyor. Peki, Death Stranding kaç saat sürüyor? Death Stranding konusu ne? Detayları haberimizde…

Hideo Kojima'nın video oyun şirketi Kojima Productions'ın sevilen aksiyon macera oyunu Death Stranding'in kaç saat sürdüğü merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Death Stranding kaç saat sürüyor? Death Stranding konusu ne? İşte detaylar…

DEATH STRANDING KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Death Stranding'in ana görevleri 36 saat sürerken yan görevler ise 56 saat sürmektedir. Death Stranding'in tüm görevlerini yapmak isteyen biri ise 106 saatte tamamlamaktadır.

DEATH STRANDING KONUSU NE?

Oyun, yıkıcı yaratıkların Dünya'da dolaşmaya başlamasına neden olan felaket bir olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiyor. Oyuncular, izole kolonilere malzeme teslim etmekle ve kablosuz bir iletişim ağı aracılığıyla yeniden bağlamakla görevli bir kurye olan Sam Porter Bridges'i (Norman Reedus) kontrol ediyor. Reedus'un yanı sıra oyunda oyuncular Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley, Troy Baker, Tommie Earl Jenkins ve Lindsay Wagner'in yanı sıra film yönetmenleri Guillermo del Toro ve Nicolas Winding Refn'in yardımcı karakterler olarak benzerlikleri de yer alıyor.