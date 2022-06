CS: GO mu Valorant mı? Tartışma yeniden alevlendi

Riot Games, Valorant'ı duyurduğundan beri CS: GO ve Valorant arasındaki kıyaslama uzun süre bitmedi. Valorant henüz beta haldeyken bile CS: GO ile pek çok konuda kıyaslandı ve hangisinin daha iyi olduğuna dair bir sonuça varılmaya çalışıldı. Elbette bunun kesin bir cevabı olmasa da son zamanlarda Türk oyuncular Valorant oynayarak vakit geçiriyor. Tartışmalar tam kesildi derken iki profesyonel oyuncu tarafından yapılan paylaşımlar tekrar kıvılcım oldu.

Valorant'dan oyuncuları hem sevindiren hem de kızdıran karar!

CS: GO mu Valorant mı? eSporcu'dan Valorant'a tepki

İki oyun arasındaki en büyük fark, Valorant'taki büyülerdir. Bu büyüler oyunun oynanışına farklı bir hava katıyor ve kimi zaman oyunun en iyi yanı olabiliyor. Ancak profesyonel Valorant oyuncusu Nismo'nun itirazı da haksız değil. Nismo'nun paylaştığı videoda rakibin kullandığı büyüler nedeniyle ekranı dahi göremediği, tek kurşun sıkamadan oyundan koparıldığını izliyoruz.

I will never complain about playing A on nuke or B mirage ?? Is this a fucking valorant retake/afterplant situation??????????????????? https://t.co/YtbzJejUcg — Rasmus??Pallisgaard (@HooXiCSGO) June 29, 2022

CS: GO eSpor'da aktif olarak yer alan HooXi de bu paylaşıma yanıt verenlerden oldu. CS: GO'daki Nuke haritasını ya da Mirage haritasını oynamanın, Valorant'tan çok daha iyi olduğunu söyledi. Bununla birlikte Valorant'ta oyuncunun Spike'ı kurduktan sonra kaldığı durumun da korkunç olduğundan bahsetti. Söz konusu videoyu izlediğimiz zaman HooXi'nin de bu açıklamalarına hak verebiliyoruz.

Ancak burada göz önünde bulundurmamız gerekenlerden biri, Valorant'ın nispeten yeni olduğu. Elbette bir online oyun için ikinci yaş hiç küçük değil, ancak FPS oyunlarındaki dengelemelerin yerine oturması zaman alıyor. CS: GO'da da durum bazen farklı olmuyor. 2017'de oyuna eklenen güncellenmiş Dust II haritasının 2021'de bile önemli değişiklikler aldığını görüyoruz. Oyunun dengeli olabilmesi bu yüzden zaman alıyor.

Umuyoruz ki Riot Games, Nismo'nun ve diğer Valorant oyuncularının çağrılarına kulak asar ve oyundaki büyü karmaşasına bir çözüm getirir. Bu gibi sinir bozucu oynanışlar, Valorant'a yakın gelecekte ciddi kan kaybettirebilir.

Kesin bir cevaba varmak mümkün olmasa da sizin fikirlerinizi merak ediyoruz. CS: GO mu Valorant mı? Siz hangisini oynuyorsunuz?

Shiftdelete / Gamegar