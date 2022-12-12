Crysis 4 ne zaman çıkacak? Crysis 4 çıkış tarihi!

Crytek'in geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı aksiyon macera oyunu Crysis serisinin bir sonraki oyunu Crysis 4'ün ne zaman çıkacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Crysis 4 ne zaman çıkacak? Crysis 4 çıkacak mı? Detayları haberimizde…

Crysis 4, geliştirici ekibin son birkaç yılda üç oyunu da yeniden düzenlemesinin ardından Crytek tarafından resmen duyuruldu. Yeni teknoloji için tasarlanan Crysis 4, modern platformlar ve PC için çıkış yapacak.

CRYSIS 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Crysis 4'ün çıkış tarihi henüz bilinmese de 2023 sonunda veya 2024 yılında PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 için piyasaya sürülmesi planlanıyor.