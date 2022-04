Call of Duty Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

Tüm zamanların en çok satan FPS aksiyon serisi ve birden fazla "Yılın Oyunu" ödüllü Call of Duty Modern Warfare 2'nin devam oyunu Call of Duty Modern Warfare 3'ün sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Call of Duty Modern Warfare 3 sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Modern Warfare 3 kaç GB?

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Oyuncular tarafından oldukça sevilen Call of Duty serisinin 2011 yılında piyasaya sürdüğü Call of Duty Modern Warfare 3, birden fazla "Yılın Oyunu" ödüllü Call of Duty Modern Warfare 2'nin devamı niteliğindedir. Dünyanın en karanlık saatinde, gerekli olanı yapmaya hazır mısınız? Kendinizi yalnızca Call of Duty'nin sunabileceği sinematik bir heyecan yolculuğuna hazırlayın .

Kusursuz Çok Oyunculu deneyimi, yeni haritalar, modlar ve özelliklerle dolu olarak her zamankinden daha büyük ve daha iyi bir şekilde geri dönüyor. Co-Op oyunu, yepyeni Spec-Ops misyonları ve lider tablolarının yanı sıra, başka hiçbir şeye benzemeyen aksiyon dolu bir savaş ilerlemesi olan Survival Mode ile gelişti.

Call of Duty Modern Warfare 3 Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750

Bellek: 2 GB

Ekran Kartı: GeForce 8600GT veya ATI Radeon X1950

Depolama: 16 GB

Call of Duty Modern Warfare 3 Kaç GB?

Call of Duty Modern Warfare 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 16 GB boş depolama alanı gerekmektedir.