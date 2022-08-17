Call of Duty Modern Warfare 2'nin hikâyesi, erken erişime açılacak

Call of Duty'nin YouTube hesabında yayınlanan Campaign Early Access videosu ile oyunu ön sipariş veren kullanıcıların resmi lansmandan bir hafta öncesinde oyunun hikayesinin oynanabileceğini açıkladı.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 ERKEN ERİŞİM TARİHİ

Activision, Call of Duty: Modern Warfare II için yeni bir ön sipariş bonusu duyurdu ve seri için türünün ilk örneği niteliğinde bir teklif oldu. Modern Warfare 2'yi dijital olarak ön sipariş veren herkes, 20 Ekim'den itibaren oyunun hikaye moduna "bir hafta öncesine kadar" erkenden erişebilecek. Oyun resmi olarak 28 Ekim'de piyasaya sürülüyor.

Activision, "Tanıdık kahramanlar geri dönüyor ve Görev Gücü 141 şimdiye kadarki en büyük tehdidiyle karşı karşıya kaldığında yeni müttefikler oluşuyor - derin, ancak bilinmeyen bağlantıları olan yeni hizalanmış bir tehdit" dedi. "Bu kampanya Avrupa, Asya ve Amerika'daki görevleri içeriyor ve sayısız seviyede inanılmaz bir deneyim olmaya hazırlanıyor: sualtı savaşıyla açık deniz kuşatmaları, düşman kalelerinin 30.000 feet yukarısından topyekün patlayıcı saldırılar ve hem açık görüşte hem de karanlığın örtüsü altında yüksek bahisli, düşük profilli gizli görevler."