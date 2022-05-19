Borderlands 2 sistem gereksinimleri neler? Borderlands 2 kaç GB? - Haberler

Ultimate Vault Hunter'ın Yükseltmesi, Borderlands 2 deneyiminden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Ganimet, nişancı, aksiyon çok oyunculu oyun Borderlands 2'nin sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Peki, Borderlands 2 sistem gereksinimleri neler? Borderlands 2 kaç GB?

BORDERLANDS 2 KONUSU

Yeni bir ateş etme ve yağma dönemi başlamak üzere. Yaratıklar, psikopatlar ve kötü beyin Handsome Jack'ten oluşan devasa bir yeni dünyaya karşı karşıya gelen dört yeni kasa avcısından biri olarak oynayın. Yeni arkadaşlar edinin, onları bir bazilyon silahla donatın ve keşfedilmemiş ve öngörülemeyen canlı gezegende amansız bir intikam ve kurtuluş arayışında 4 oyunculu kooperatifte yanlarında savaşın.

Borderlands 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 2.4 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

Hafıza: 2 GB (XP) / 2 GB (Vista)

Depolama: 13 GB ücretsiz

Video belleği: 256 MB

Video kartı: NVIDIA GeForce 8500 /ATI Radeon HD

Borderlands 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 2.3 GHz Dört Çekirdekli işlemci

Hafıza: 2 GB

Depolama: 20 GB ücretsiz

Video belleği: 512MB

Video kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / ATI Radeon HD 5850

Borderlands 2 Kaç GB?

Borderlands 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.