Borderlands 2 sistem gereksinimleri neler? Borderlands 2 kaç GB? - Haberler

Borderlands 2 sistem gereksinimleri neler? Borderlands 2 kaç GB?
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Gearbox Software'in geliştirip 2K'nin yayıncılığını üstlendiği çok oyunculu aksiyon oyunu Borderlands 2'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Borderlands 2 sistem gereksinimleri neler? Borderlands 2 kaç GB?
Ultimate Vault Hunter'ın Yükseltmesi, Borderlands 2 deneyiminden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Ganimet, nişancı, aksiyon çok oyunculu oyun Borderlands 2'nin sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Peki, Borderlands 2 sistem gereksinimleri neler? Borderlands 2 kaç GB?
Yeni bir ateş etme ve yağma dönemi başlamak üzere. Yaratıklar, psikopatlar ve kötü beyin Handsome Jack'ten oluşan devasa bir yeni dünyaya karşı karşıya gelen dört yeni kasa avcısından biri olarak oynayın. Yeni arkadaşlar edinin, onları bir bazilyon silahla donatın ve keşfedilmemiş ve öngörülemeyen canlı gezegende amansız bir intikam ve kurtuluş arayışında 4 oyunculu kooperatifte yanlarında savaşın.
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- İşlemci: 2.4 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
- Hafıza: 2 GB (XP) / 2 GB (Vista)
- Depolama: 13 GB ücretsiz
- Video belleği: 256 MB
- Video kartı: NVIDIA GeForce 8500 /ATI Radeon HD
- İşlemci: 2.3 GHz Dört Çekirdekli işlemci
- Hafıza: 2 GB
- Depolama: 20 GB ücretsiz
- Video belleği: 512MB
- Video kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / ATI Radeon HD 5850
Borderlands 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.