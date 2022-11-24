Blazing Sails sistem gereksinimleri neler? Blazing Sails kaç GB?
Gamegar Haberleri
Get Up Games'in geliştiriciliğini yapıp Iceberg Interative'in yayıncılığını üstlendiği korsan deniz savaş oyunu Blazing Sails'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Blazing Sails sistem gereksinimleri neler? Blazing Sails kaç GB? Detayları haberimizde…
Mürettebatınızla açık denizlerde ve adalarda diğer korsanlarla savaşabileceğiniz battle royale oyunu Blazing Sails'ın sistem gereksinimleri neler? Blazing Sails kaç GB? İşte detaylar…
Blazing Sails'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ekran kartına sahip olmak yeterlidir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Blazing Sails'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.