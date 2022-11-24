Blazing Sails sistem gereksinimleri neler? Blazing Sails kaç GB?

Mürettebatınızla açık denizlerde ve adalarda diğer korsanlarla savaşabileceğiniz battle royale oyunu Blazing Sails'ın sistem gereksinimleri neler? Blazing Sails kaç GB? İşte detaylar…

BLAZING SAILS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELEr?

Blazing Sails'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

BLAZING SAILS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

BLAZING SAILS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

BLAZING SAILS KAÇ GB?

Blazing Sails'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.