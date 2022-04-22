Bir PC oyuncusu, mini nükleer bombasını oyun bilgisayarına dönüştürdü - Haberler

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Bir PC oyuncusu, mini nükleer bombasını oyun bilgisayarına dönüştürdü

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Bir PC oyuncusu, mini nükleer bombasını oyun bilgisayarına dönüştürdü

Kıyamet sonrasını anlatan popüler rol yapma oyunu Fallout'un bir hayranı, oyunda dünyanın sonunu getiren nükleer bombasının mini plastik modelini tasarladı ve mini nükleer bombasının içerisine bilgisayar parçalarını yerleştirerek mini bir bilgisayar yaptı.

Rol yapma oyunları arasında oldukça popüler olan Fallout serisine hâkim olan The Fallout Collector kullanıcı adlı bir oyuncu, sosyal medya hesabından mini nükleer bombasının içerisine yerleştirdiği bilgisayar sistemini paylaştı.

NÜKLEER BOMBASININ İÇERİSİNE BİLGİSAYAR SİSTEMİ YERLEŞTİRDİ

The Fallout Collector kullanıcı adlı bir oyuncu, Fallout'un hikayesinde bulunan bir nükleer bombanın mini prototipini bilgisayara dönüştürdü. Bilgisayarın yeterince güçlü olmadığını söyleyen oyuncu, içerisine Intel'in geliştirdiği mini bilgisayar olan NUC kullandı.

Bir PC oyuncusu, mini nükleer bombasını oyun bilgisayarına dönüştürdü

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MİNİ BİLGİSAYAR PARÇALARI KULLANDI

Nükleer bombasının küçük olması nedeniyle içerisine bilgisayar parçalarını yerleştirirken mini bilgisayarlarda tercih edilen parçaları kullandı. Mini nükleer bombasının içerisine yerleştirdikten sonra bilgisayar, Fallout 3,4 ve New Vegas oyunlarını çalıştırmayı başardı.

Bir PC oyuncusu, mini nükleer bombasını oyun bilgisayarına dönüştürdü

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

PC oyunları, Gamegar,, Haberler

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