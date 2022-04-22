Bir PC oyuncusu, mini nükleer bombasını oyun bilgisayarına dönüştürdü

Rol yapma oyunları arasında oldukça popüler olan Fallout serisine hâkim olan The Fallout Collector kullanıcı adlı bir oyuncu, sosyal medya hesabından mini nükleer bombasının içerisine yerleştirdiği bilgisayar sistemini paylaştı.

NÜKLEER BOMBASININ İÇERİSİNE BİLGİSAYAR SİSTEMİ YERLEŞTİRDİ

The Fallout Collector kullanıcı adlı bir oyuncu, Fallout'un hikayesinde bulunan bir nükleer bombanın mini prototipini bilgisayara dönüştürdü. Bilgisayarın yeterince güçlü olmadığını söyleyen oyuncu, içerisine Intel'in geliştirdiği mini bilgisayar olan NUC kullandı.

MİNİ BİLGİSAYAR PARÇALARI KULLANDI

Nükleer bombasının küçük olması nedeniyle içerisine bilgisayar parçalarını yerleştirirken mini bilgisayarlarda tercih edilen parçaları kullandı. Mini nükleer bombasının içerisine yerleştirdikten sonra bilgisayar, Fallout 3,4 ve New Vegas oyunlarını çalıştırmayı başardı.