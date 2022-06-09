Bethesda'nın bilim kurgu oyunu Starfield'ın çıkış tarihi sızdırıldı - Haberler

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Bethesda'nın bilim kurgu oyunu Starfield'ın çıkış tarihi sızdırıldı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Bethesda'nın bilim kurgu oyunu Starfield'ın çıkış tarihi sızdırıldı

Xbox'ın merakla beklenen bilim kurgu oyunu Starfield'ın Xbox Game Pass'teki sayfasına baktıktan sonra, bir hayran Bethesda'nın bir sonraki rol yapma oyununun ne zaman gelebileceğini sızdırdı.

Çoğu oyun hayranı, en sevdikleri yaklaşan oyunların piyasaya sürüldükten sonra mümkün olduğunca cilalı olmasını isterken, gecikme haberleri hala inanılmaz derecede hayal kırıklığı yaratabilir. Bu yılın en çok beklenen oyunlarından ikisinin, Redfall ve Starfield'ın gecikmeler, Bethesda tarafından açıklanmıştı.

ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENMİŞTİ

Bethesda tarafından çıkış tarihi ertelenen bilim kurgu uzay temalı oyunu Starfield'ın duyurulmasından beri çıkış tarihi gizem olarak kaldı ve hayranlar sadece fragmanlara ve Starfield konsept tasarımlarının parçalarına bakabilme şansı yakaladılar.

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2023'ÜN BAŞINDA ÇIKIŞ YAPABİLİR

Reddit'in Ganndalf adlı kullanıcısı, Xbox ve PC için abonelik hizmeti aracılığıyla sunulacak olan Starfield sayfasına baktıklarında Xbox Game Pass'e tekrar kaydolduklarını belirtti. Starfield'ın Game Pass sayfasıan göre, oyun için beklenen çıkış tarihi olarak 2023'ün başları olduğu iddia edildi.

Bethesda, oyunun gelecek yılın ilk yarısında piyasaya sürüleceğine söz vermiş olsa da, Game Pass'teki çıkış tarihinin "erken" yönü, hayranların yeni yılın başlangıcından sonra çok fazla beklemek zorunda kalmayacaklarını gösterebilir.

Bethesda'nın bilim kurgu oyunu Starfield'ın çıkış tarihi sızdırıldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Starfield Bethesda Gamegar Haberler

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