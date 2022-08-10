Rocksteady Studios'un geliştiriciliğini yaptığı Warner Bros.'un ise yayıncılığını üstlendiği aksiyon süper kahraman oyunu Batman Arkham Asylum sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Batman Arkham Asylum sistem gereksinimleri neler? Batman Arkham Asylum kaç GB?

Batman Arkham serisinin devam oyunu Batman Arkham Asylum'un sistem gereksinimleri, oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Batman Arkham Asylum sistem gereksinimleri neler? Batman Arkham Asylum kaç GB? İşte detaylar…

BATMAN ARKHAM ASYLUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Batman Arkham Asylum'u minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel 3GHz veya çift çekirdekli herhangi bir AMD işlemciye, 1 GB RAM'e ve NVIDIA 6600 veya AMD ATI 1300 ekran kartına sahip olmanız yeterlidir.

BATMAN ARKHAM ASYLUM MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel 3GHz veya herhangi bir çift çekirdekli AMD işlemci

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 6600 veya AMD ATI 1300

Depolama: 8 GB boş alan

BATMAN ARKHAM ASYLUM KAÇ GB?

Batman Arkham Asylum'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 8 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

BATMAN ARKHAM ASYLUM KONUSU

Büyük beğeni toplayan Batman: Arkham Asylum, 4 ekstra Challenge Haritası içeren yeniden düzenlenmiş bir Yılın Oyunu Sürümü ile geri dönüyor. Ek Meydan Okuma Haritaları Crime Alley; Korkuluk Kabusu; Tamamen Deli ve Gece Avcısı (her ikisi de Çılgın Gece Haritası Paketi'nden).