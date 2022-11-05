Atomic Hearts İçin Yeni Bir Oynanış Videosu Yayımlandı

Mundfish tarafından geliştirilen Atomic Heart için on dakikalık bir oynanış videosu yayımlandı. Yeni video bir boss mücadelesine odaklanıyor.

Mundfish tarafından geliştirilen Atomic Heart için on dakikalık bir oynanış videosu yayımlandı. Yeni video bir boss mücadelesine odaklanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan başka bir video ile oyunun çıkış tarihi duyuruldu. Uzun bir süredir geliştirme sürecinde olan Atomic Heart çıkış tarihi 21 Şubat 2023 olarak açıklandı. Çıkış yaptığı gün Xbox Game Pass üzerinde yer alacak olan oyun, yeni oynanış videosunda bizi 10 dakikalık bir boss mücadelesine davet ediyor.

Oyuncuları alterantif bir Sovyetler Birliği tasvirine çağıran Atomic Heart bu kez aksiyonu zirveye çıkaran bir başdüşman savaşı ile karşımıza çıktı. Hedgie adındaki robot hiç durmadan hareket ederek oyuncuya oldukça çetin bir mücadele çıkarıyor.

Atomic Heart Çıkış Tarihi Belli Oldu

Yayımlanan oynanış videosunda FPS oyununun zorlayıcı boss savaşlarından biri de gözler önüne serilmiş oldu. Geniş bir alanda çeşitli silahlar ile devasa bir robota karşı mücadele eden oyuncu, farklı taktikler kullanarak top şeklindeki robotu etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

Atomic Hearts Hikayesi Nedir?

Rusya merkezli oyun stüdyosu Mundfish tarafından geliştirilen Atomic Heart uzun bir geliştirme sürecini geride bıraktı. BioShock'a benzerliğiyle dikkat çeken oyunda oyuncular P-3 adlı bir KGB ajanının rolünü üstlenecek.

Oyunun sunduğu alternatif Sovyetler Birliği anlatısında ise birliğin robotik ve teknolojik alanlarda büyük gelişmeler kaydettiğini gösteriyor. Gelişmeler robot üretimine ve çeşitli biyomühendislik çalışmalarını da mümkün kılıyor. Atomic Hearts ise oyuncuları bu tür çalışmaların sürdürüldüğü fakat bir süredir rapor vermeyen bir üretim fabrikasına götürüyor. P-3 kod adlı KGB ajanı olarak fabrikada çıkan gizemli problemler ile yüz yüze geliyor. Kaçak robotlar, çılgın denekler ve kıpırdayan her şeyi yok etmek isteyen çeşitli yaratıklar fabrikanın koridorlarında oyuncuyu bekliyor.

Birinci şahıs macera oyunu Atomic Heart, 21 Şubat 2023'te PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One and Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak.