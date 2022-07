Artık GTA V'i The Boys'un Homelander'ı Olarak Oynamanız Mümkün!

Bu gerçekçi GTA V modu sayesinde oyunu The Boys dizisinin psikopat kahramanı Homelander olarak oynayabilirsiniz.

Oyunlar, kendilerine eklenen modlarla birçok diğer popüler kültür eseriyle birleşebiliyor. Farklı modlar sayesinde birbiriyle alakası olmayan oyunların veya dizilerin aynı evrende birleştiğine şahit olabiliyoruz.

Bu seferki örnek ise aslına bakılırsa cuk oturan bir mod, çünkü The Boys'un psikopat kahramanı Homelander'ı tam da ona göre olan bir oyunun içerisinde görüyoruz: Grand Theft Auto V.

GTA V The Boys Homelander Modu

Bu mod sayesinde Los Santos'un sokaklarında uçan ve gözlerinden lazer çıkararak insanlara terör estiren "kahraman" Homelander olabilir, GTA V'teki boş yaramazlıklarınızı daha yaratıcı ve farklı bir şekilde yapabilirsiniz.

GTA serisinde ortalıkta hiçbir şey yokken şehri kaosa sürüklemeyi hepimiz seviyoruz. Aslına bakılınca Homelander da tam olarak bunu yapmak isteyen, kafadan kırılmaya oldukça yakın olan bir karakter. Dolayısıyla hem GTA'nın hem de The Boys'un gerçeklerine uygun olan bu mod, olduğu yere cuk oturmuş durumda.

GTA V'teki Homelander modundan bahsetmişken The Boys'un bir oyun haline gelmesinin de neredeyse düşünülmüş bir fikir olduğunu belirtelim. Hem de Hideo Kojima tarafından. Usta oyun yapımcısı, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide The Boys'un temasına benzer bir oyun yapmayı düşündüğünü, The Boys'u izledikten sonra da çok benzer olduğu için bu fikirden vazgeçtiğini söylemişti.

Eğer GTA V Homelander modunu oynamak istiyorsanız bu linke tıklayarak modu indirebilir, linkteki adımları izleyerek modu kurabilirsiniz.

SaveButonu / Gamegar