Amnesia: Rebirth Xbox Game Pass'e Geliyor

Yapımcılığını Frictional Games'in üstlendiği Amnesia: Rebirth Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini almaya hazırlanıyor.

Ekim ayı Xbox Game Pass için bir hayli yoğun geçiyor. Bu ay pek çok türden birçok oyun Game Pass'de çıkış yaptı. Bu yapımların arasında Scorn gibi korku yapımlarının yanı sıra Plague Tale: Requiem gibi aksiyon macera oyunları da var. Yaklaşan Cadılar Bayramı ile beraber ayrıca Amnesia Rebirth ve Amnesia Collection da Game Pass'deki yerini almaya hazırlanıyor. İki oyunun platforma geliş tarihi ise 20 Ekim olarak belirlendi.

Game Pass yılın belli zamanlarda döneme uygun oyunlar getirerek oyunculara sürpriz yapmayı planlıyor. Amnesia oyunları da Cadılar Bayramı için seçilebilecek en iyi korku oyunları arasında yer alıyor. Amnesia oyunlarının psikolojik korku türünü yeniden tanımladıklarını ve bu türün en önemli temsilcileri olduklarını belirtelim.

Xbox Game Pass'e gelecek olan Amnesia Collection serinin ilk iki oyununu içeriyor. Amnesia: The Dark Descent'in devamı niteliğindeki Amnesia: Rebirth ise serinin 2020 çıkışlı en yeni oyunu oldu.

Bununla beraber Game Pass korku konusunda bir hayli seçeneğe sahip. Bunların en başında da henüz yeni çıkış yapmış olan Scorn var. Ebb Software tarafından geliştirilen yapım, birinci şahıs kamerasıyla oynanan biopunk türünde bir korku oyunu.

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Ayrıca tüm zamanların en başarılı korku yapımlarından birisi olarak gösterilen SOMA da Xbox Game Pass'e ekleniyor. Tıpkı Amnesia gibi SOMA'nın geliştiriciliği de Frictional Games'e ait. Bütün bunlara ek olarak Humble Games tarafından yayınlanan Signails de Xbox Game Pass'de olacak. İzometrik kamera açısından oynanan Signails uzak ve distopik bir gelecekte geçen bir nişancı ve hayatta kalma oyunu olarak öne çıkıyor. Eğer korku oyunlarına meraklıysanız, bu ay Xbox Game Pass'e göz gezdirmenizde fayda var.