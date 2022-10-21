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Alan Wake Remastered'ın yeni platformun belli oldu

Gamegar Haberleri

Alan Wake Remastered'ın yeni platformun belli oldu

Remedy Entertainment'ın geliştiriciliğini yapıp Epic Games'in yayıncılığını üstlendiği aksiyon korku oyunu Alan Wake Remastered, Nintendo Switch kullanıcılarını için Nintendo Store'da piyasaya sürüldü.

Global lansmanından bir yıl sonra Nintendo Switch kullanıcıları için piyasaya sürülen Alan Wake Remastered'ın Nintendo'ya geleceği geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Alan Wake Remastered, artık Nintendo Switch'e çıkış yaptı.

ALAN WAKE REMASTERED NINTENDO SWITCH'E ÇIKTI

Geliştirici Remedy ve Epic Games'in 2010 yapımı aksiyon-macera gerilim oyunu, kayıp karısını arayan baş yazarı takip ediyor. Sonunda, kendisini gizemli Pasifik Kuzeybatı kasabası Bright Falls'da bulur ve burada yazdığını hatırlayamadığı bir romandan olayları deneyimlemeye başlar.

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Ekim 2021 tarihinde ise Alan Wake'in Remastered'ı Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X|S için piyasaya sürüldü. Lansmanından bir yıl sonra ise Nintendo Switch kullanıcıları ile buluştu.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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