Age of Mythology: Retold duyuruldu

Age of Empires'in 25. yıl dönümüne özel olarak yapılan duyuruların ardından sevilen Age of serisi Mythology, tekrardan gerçek zamanlı strateji oyunu hayranlarıyla buluşacak. Age of Mythology: Retold'dan duyuru fragmanı yayınlandı.