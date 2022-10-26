Xbox'ın resmi YouTube hesabından paylaşılan fragman ile mitoloji hayranlarını sevindirecek Age of Mythology: Retold'un duyuru fragmanı yayınlandı.

AGE OF MYTHOLOGY RETOLD DUYURULDU

Yayınlanan fragmanda "Tanrılar geri dönecek, kahramanlar yükselecek, efsaneler savaşacak" sözleriyle Age of Mythology: Retold, yenilenmiş grafikleriyle geri dönecek.

Xbox'ın internet sitesinde yapılan açıklamada ise "Mitoloji Çağı topluluğunun umarım bir Kesin Baskı beklediğini biliyoruz ve teslim edeceğiz. Güncellenmiş grafikler, özellikler ve daha fazlasıyla size orijinal oyunun ihtişamını sunmak için çok çalışıyoruz. Daha fazla haber için bizi izlemeye devam edin." sözlerine yer verilirken Age of Mythology Retold hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.

AGE OF MYTHOLOGY RETOLD NE ZAMAN ÇIKACAK?

Age of Mythology Retold'un ne zaman çıkacağı ve hangi platformlara çıkacağına dair bilgi verilmedi. Ancak, oyunun PC ve Xbox Game Pass aracılığıyla konsollara da çıkış yapması bekleniyor.