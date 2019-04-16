Game Of Thrones'un Sansa'sı Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Karıştırdı

Game Of Thrones'un Sansa'sı Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Karıştırdı

Final sezonu milyonlar tarafından beklenen dizi Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.

Yayınlandığı final sezonu bölümüyle milyonları uykusuz bırakan Game of Thrones'un Sansa Stark'ı hayranlarını korkuttu.

HAYRANLARI ÖLDÜ SANDI

'Game of Thrones' hayranları, dizide 'Sansa Stark' karakterine hayat veren Sophie Turner, setten bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun molada uyurken görüldüğü fotoğrafla sosyal medyada karşılaşanlar, ilk etapta 'Sansa'nın dizide öldüğünü düşündü.

"UYUDUĞUM FOTOĞRAF"

Sophie Turner, 2 milyona yakın beğini ve binlerce yorum alan paylaşımına, "Game of Thrones onuruna. İşte sette uyuduğum bir fotoğraf" notunu yazdı.

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