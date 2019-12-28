Game of Thrones dizisinde dublörlük yapan Andrew Dunbar hayatını kaybetti
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Game of Thrones dizisinde dublörlük yapan Andrew Dunbar hayatını kaybetti

Dünyanın en popüler dizilerinin başında gelen Game Of Thones'da Theon Greyjoy karakterinin dublörlüğünü üstlenen Andrew Dunbar, Noel gecesi evinde hayatını kaybetti.

28.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:16
Game of Thrones dizisinde dublörlük yapan Andrew Dunbar hayatını kaybetti

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones dizinin sevilen karakterlerinden Theon Greyjoy'un dublörlüğünü üstlenen Andrew Dunbar, Kuzey İrlanda'nın Belfast kentindeki evinde yaşamını yitirdi.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMADI

ABD basınında yer alan haberlere ve oyuncunun yakın çevresinin sosyal medya paylaşımlarına göre dizinin önemli karakterlerinden Theon Greyjoy'u canlandıran aktör 'ın dublörlüğünü yapan 30 yaşındaki Dunbar'ın kesin ölüm sebebi açıklanmadı.

ROL ARKADAŞI ACISINI PAYLAŞTI

Dunbar, Game of Thrones'un önemli bölümlerinden Battle of Bastards'ta, Jon Snow için savaşan kuzeyli askerlerden birini de canlandırmıştı. Oyunculuğun yanı sıra DJ'lik de yapan Dunbar'ın ölüm haberinin duyulmasından sonra rol arkadaşı Andy McClay sosyal medyada bir mesaj paylaşarak üzüntüsünü bildirdi.

Kaynak: Diğer

Haber Videosu

: Game of Thrones dizisinde dublörlük yapan Andrew Dunbar hayatını kaybetti
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