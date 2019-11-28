Gambiya Büyükelçisini kabul etti

28.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törende Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Kinteh'in eşi ve bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Büyükelçi Kinteh'in eşinin renkli geleneksel kıyafeti dikkat çekti.

(Derya Yetim - Mustafa Apaydın/İHA)

Kaynak: İHA