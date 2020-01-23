Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı! O anlar böyle görüntülendi
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Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı! O anlar böyle görüntülendi

5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Liderlerle selamlaşan Galler Prensi Charles, Pence'in elini sıkmadı. Pence'in elinin havada kaldığı anlar ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.

23.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:31
Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı! O anlar böyle görüntülendi

ABD Başkan Yardımcısı , Batı Kudüs'teki Yad Vashem Soykırım Müzesi'nde düzenlenen 5. Dünya Holokost Forumu'na katıldı. İngiltere prensi Charles, dünya liderleriyle selamlaştığı sırada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in elini sıkmadan es geçtiği tavırları görüntülere böyle yansıdı.

PRENS CHARLES, PENCE'İN ELİNİ SIKMADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı Kudüs'te 5'inci Dünya Holokost Forumu'nda bir araya geldi.

Beşinci Dünya Holokost Forumu'na katılan İngiliz Tahtının Varisi Prensi Charles ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında soğuk rüzgarlar esti. Liderlerle selamlaşan Prens Charles, Mike Pence ile tokalaşmadan Başbakanı Netanyahu ile tokalaştı.


Haber Videosu

: Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı! O anlar böyle görüntülendi
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