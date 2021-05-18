Galatasaraylı futbolcudan flaş evlilik açıklaması!

Galatasaraylı futbolcusu Oğulcan Çağlayan, avukat sevgilisi Peri Ispartalı ile önceki gün City's Nişantaşı çıkışı ilk kez objektiflere takıldı. Çağlayan, evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi...