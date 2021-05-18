Galatasaraylı futbolcudan flaş evlilik açıklaması!
Galatasaraylı futbolcusu Oğulcan Çağlayan, avukat sevgilisi Peri Ispartalı ile önceki gün City's Nişantaşı çıkışı ilk kez objektiflere takıldı. Çağlayan, evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi...
Snob Magazin'in haberine göre; Ligin bitmesinin ardından tatile çıkan ünlü futbolcunun, kız arkadaşı Peri Ispartalı ile evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.
"İNŞALLAH EVLENECEĞİZ"
Oğulcan Çağlayan, "Yakın zamanda evlenmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya "Hayırlısı inşallah" diye yanıt verdi. Çift, valeden araçlarını teslim aldıktan sonra evlerinin yolunu tuttular.
Kaynak: Snob Magazin