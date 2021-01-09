Galatasaray-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler! Galatasaray-Gençlerbirliği canlı izle! Maçtan dakikalar?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray-Gençlerbirliği maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray-Gençlerbirliği hangi kanalda? Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler! Galatasaray-Gençlerbirliği canlı izle! Maçtan dakikalar! Maç kaç kaç bitti?