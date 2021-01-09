Galatasaray-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler! Galatasaray-Gençlerbirliği canlı izle! Maçtan dakikalar?
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Galatasaray-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler! Galatasaray-Gençlerbirliği canlı izle! Maçtan dakikalar?

09.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 19:45
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler! Galatasaray-Gençlerbirliği canlı izle! Maçtan dakikalar?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray-Gençlerbirliği maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray-Gençlerbirliği hangi kanalda? Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler! Galatasaray-Gençlerbirliği canlı izle! Maçtan dakikalar! Maç kaç kaç bitti?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray-Gençlerbirliği maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray-Gençlerbirliği hangi kanalda? Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler! Galatasaray-Gençlerbirliği canlı izle! Maçtan dakikalar! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar haberimizde...

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray-Gençlerbirliği Maçı biter bitmez haberimizde yer alacaktır.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Gençlerbirliği Maçı 09 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Okan, Şener, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Arda Turan, Belhanda, Oğulcan, Diagne.

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd, Johansson, Arda, Toure, Polomat, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sefa.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇTAN DADİKALAR!

1. Dakika: Karşılaşma adeta golle başladı. Galatasaray, henüz 28. saniyede Diagne ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Taşdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Diagne vuruşunda topu ağlara gönderdi.

7. Dakika: Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Polomat'ın ceza alanına gönderdiği topu Donk uzaklaştırıyor.

18. Dakika: Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Soner ortaya çevirdi, Johansson'un vuruşunda top yandan auta gitti.

24. Dakika: Sol kanattan Emre Taşdemir getirdiği topu içeriye çevirdi, Oğulcan müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

30. Dakika: Galatasaray, Belhanda'nın müthiş golüyle skoru 2-0'a getirdi. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Arda'nın pasında ceza yayı civarında topla buluşan Belhanda, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

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