Galatasaray-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler! Galatasaray-Gençlerbirliği canlı izle! Maçtan dakikalar?
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray-Gençlerbirliği maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray-Gençlerbirliği hangi kanalda? Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler! Galatasaray-Gençlerbirliği canlı izle! Maçtan dakikalar! Maç kaç kaç bitti?
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray-Gençlerbirliği maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Galatasaray-Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray-Gençlerbirliği hangi kanalda? Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler! Galatasaray-Gençlerbirliği canlı izle! Maçtan dakikalar! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar haberimizde...
GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray-Gençlerbirliği Maçı biter bitmez haberimizde yer alacaktır.
GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Gençlerbirliği Maçı 09 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Okan, Şener, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Arda Turan, Belhanda, Oğulcan, Diagne.
GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd, Johansson, Arda, Toure, Polomat, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sefa.
GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇTAN DADİKALAR!
1. Dakika: Karşılaşma adeta golle başladı. Galatasaray, henüz 28. saniyede Diagne ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Taşdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Diagne vuruşunda topu ağlara gönderdi.
7. Dakika: Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Polomat'ın ceza alanına gönderdiği topu Donk uzaklaştırıyor.
18. Dakika: Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Soner ortaya çevirdi, Johansson'un vuruşunda top yandan auta gitti.
24. Dakika: Sol kanattan Emre Taşdemir getirdiği topu içeriye çevirdi, Oğulcan müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.
30. Dakika: Galatasaray, Belhanda'nın müthiş golüyle skoru 2-0'a getirdi. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Arda'nın pasında ceza yayı civarında topla buluşan Belhanda, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.