Galatasaray Espor KTzn_91'i bünyesine dahil etti! - Haberler
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Galatasaray Espor KTzn_91'i bünyesine dahil etti!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Galatasaray Espor KTzn_91'i bünyesine dahil etti!

Galatasaray Espor, Kaan "KTzn_91" Tüzün'ü bünyesine dahil etti!

Başarılı Türk espor organizasyonundan bir FIFA transferi daha, Galatasaray Espor KTzn_91'i bünyesine dahil etti. Galatasaray, 28 Mayıs tarihinde oynanan eChampions League 2021'deki başarıları ile bilinen oyuncunun transfer haberini sosyal medya hesabından verdi!

Galatasaray geçtiğimiz sene Türkiye ikincisi olarak büyük başarı gösteren 17 yaşındaki Maruf Efe "Maroof" Okumuş transferinin ardından bu transfer ile Fıfa 22'ye ne kadar önem verdiğini de bir kere daha göstermiş oldu.

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Haber: Galatasaray Espor KTzn_91'i bünyesine dahil etti! - Haberler
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