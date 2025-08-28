Galatasaray Dortmund maçı ne zaman? Galatasaray Dortmund maçı deplasmanda mı, İstanbul'da mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı ve heyecan doruğa ulaştı. Galatasaray'ın rakibi merakla beklenen eşleşmede belli oldu. Peki, Galatasaray ile Dortmund arasındaki mücadele hangi tarihte oynanacak? Bu karşılaşma İstanbul'da mı, yoksa deplasmanda mı yapılacak?

GALATASARAY DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nin fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Bu tarihten sonra Galatasaray'ın Dortmund ile oynayacağı karşılaşmanın günü ve saati kesinleşmiş olacak.

GALATASARAY DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maçın İstanbul'da mı yoksa deplasmanda mı yapılacağı da fikstürle birlikte duyurulacak. UEFA, karşılaşmaların ev sahibi ve deplasman programını 30 Ağustos Cumartesi günü ilan edecek.

G.SARAY 4. TORBADA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig etabı kura çekimine 4. torbadan katıldı.

1. TORBA: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. TORBA: Tottenham, PSV Eindhoven, Dortmund, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. TORBA: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat

KURA ÇEKİMİ MONAKO'DA GERÇEKLEŞTİ

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da gerçekleştirildi. Geçen yıl olduğu gibi aynı prosedür uygulandı. Katılan 36 takım, katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrıldı ve her ekip için 8 rakip belirlendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Lig aşaması karşılaşmaları için belirlenen takvim şu şekilde:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026