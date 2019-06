Galatasaray'dan Erol Can Çinko'ya teşekkür

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geride kalan sezonda takımda bulunan 28 yaşındaki basketbolcu Erol Can Çinko ile yollarını ayırdı ve emekleri için teşekkür etti. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geride bıraktığımız sezonda takımımızla yarı finale kalma başarısı gösteren Erol Can Çinko takımımızdan ayrıldı. Emeklerin için teşekkürler" denildi. 28 yaşındaki basketbolcu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray forması ile 4.04 sayı, 0.6 ribaund ve 0.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Erol Can kariyerinde daha öncede Banvit, Olin Edirne, TOFAŞ, TED Kolejliler, Trabzonspor ve Gaziantep Basketbol formalarını giymişti.

(İHA)

Kaynak: İHA