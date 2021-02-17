Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17.02.2021 00:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 00:59
Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında bugün Galatasaray - Beşiktaş maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında, Galatasaray - Beşiktaş maçı gerçekleşecek. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Galatasaray - Beşiktaş maçı, İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaoynanacak. Galatasaray - Beşiktaş maçı, Tivibu Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Fil Box 79, Tivibu 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

Kadınlar Basketbol Süper Ligi heyecanında 17 Şubat Çarşamba günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçı, Türkiye saatiyle 17.15'te başlayacak.

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