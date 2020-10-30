Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

30.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:03
Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Kadınlar Basketbol Süper Ligi Maçı Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Merakla beklenen Galatasaray- Beşiktaş maçı yarın oynanacak. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Galatasaray Maçı 31 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Beşiktaş-Galatasaray Maçı 17:30'de başlayacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tivibu Spor Şifresiz 4A, Tivibu 77, Web , Fil Box 79, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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