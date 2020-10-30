Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Kadınlar Basketbol Süper Ligi Maçı Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?