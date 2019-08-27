27.08.2019 10:29

Galata Köprüsü'nde seyyar satıcılar zabıtaya sopayla saldırdı

Karaköy'de zabıta ekipleri su satan işportacıları uyarınca kavga çıktı

Polisin de dahil olduğu kavgada güçlükle sonlandırıldı

İSTANBUL - Galata Köprüsü üzerinde su satışı yapan işportacılar, tezgahlarını kaldırması için kendilerini uyaran zabıta ekiplerine sopa ile saldırınca ortalık karıştı. Karaköy'e taşan kavgada, zabıta ekipleri ile olaya müdahale etmemekle suçladıkları polis arasında da arbede çıktı. Güçlükle sonlandırılan kavga kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Galata Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, köprü üzerinde seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Burada su satışı yapan çok sayıda işportacıyı gören ekipler, tezgahlarını kaldırması için uyarıda bulundu. Uyarının ardından satıcılarla zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine işportacılardan biri eline sopa alarak zabıtanın kafasına vurdu. Ortalığın bir anda karıştığı kavga köprü üzerinden Karaköy Meydanı'na taştı.



Zabıta ekipleri suçladıkları polisle de kavga etti

Zabıta ekipleri toplanan seyyar satıcıları durdurmakta yetersiz kalınca, meydanda görev yapan polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin üzerine yürüyen zabıta ekipleri, "neden adamları tutmadınız" diyerek polisi suçladı. Polisin iki kişi olduklarını belirtmesi üzerine zabıta ekipleri ile arasında arbede yaşandı. Dakikalar süren kavga sonucunda zabıtaya saldıran seyyar satıcı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sopayla birlikte polis merkezine götürüldü. Yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA