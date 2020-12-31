Gain TV Vedat Milor ile En İyisi ne zaman başlayacak? Vedat Milor ile En İyisi formatı ve konusu nedir? Vedat Milor ile En İyisi nasıl izlenir?
2021 yılıyla beraber yayın hayatına başlayacak olan Gain TV yapımlarından Vedat Milor ile En İyisi çok merak ediliyor. Peki, Gain TV Vedat Milor ile En İyisi ne zaman başlayacak? Vedat Milor ile En İyisi nasıl izlenir? Vedat Milor ile En İyisi formatı ve konusu nedir?
Gain Medya, Türk dijital dizi ve film izleme platformları arasında şimdiden yerini aldı. En dikkat çeken yapımlarından Vedat Milor ile En İyisi da izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gain TV Vedat Milor ile En İyisi ne zaman başlayacak? Vedat Milor ile En İyisi formatı ve konusu nedir? Vedat Milor ile En İyisi nasıl izlenir?
GAİN TV VEDAT MİLOR İLE EN İYİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gain TV Vedat Milor ile En İyisiOcak'ta yayınlanacak.
GAİN VEDAT MİLOR İLE EN İYİSİ NASIL İZLENİR?
Gain TV Vedat Milor ile En İyisi programı yalnızca Gain'in mobil uygulaması üzerinden izlenebilecektir. Platform bütün akıllı uygulamalara indirilebilecek Gain Medya uygulaması üzerinden üyelik sağlanarak izlenebilecektir. Dizi Ocak ayından itibaren izlenebilir.
Vedat Milor ile En İyisi formatı ve konusu nedir?
Vedat Milor, seçim yapmanın çok zor olduğu gastronomi sorularını önce sosyal medyaya, ardından uzmanlara soruyor ve kendi kararını veriyor. "En iyisi hangisi?" sorusunun cevabı Vedat Milor ile En İyisi'nde!