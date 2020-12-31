Gain: Doğu Demirkol Yılbaşı Özel saat kaçta, ne zaman? Doğu Demirkol Yılbaşı Özel nasıl izlenir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gain: Doğu Demirkol Yılbaşı Özel saat kaçta, ne zaman? Doğu Demirkol Yılbaşı Özel nasıl izlenir?

31.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:54
Gain: Doğu Demirkol Yılbaşı Özel saat kaçta, ne zaman? Doğu Demirkol Yılbaşı Özel nasıl izlenir?

Yeni nesil çevrimiçi içerik platformu "GAİN" yılbaşı özel konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Gain: Doğu Demirkol Yılbaşı Özel saat kaçta, ne zaman? Doğu Demirkol Yılbaşı Özel nasıl izlenir?

Yeni nesil çevrimiçi içerik platformu "GAİN" yılbaşı özel konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Gain: Doğu Demirkol Yılbaşı Özel saat kaçta, ne zaman? Doğu Demirkol Yılbaşı Özel nasıl izlenir? Doğu Demirkol kimdir?İşte detaylar haberimizde...

GAİN: DOĞU DEMİRKOL YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden Doğu Demirkol'un Gain'e özel Stand-up Show'u bu akşam saat 20.00'de Gain'de yayınlanacak.

Gain: Doğu Demirkol Yılbaşı Özel saat kaçta, ne zaman? Doğu Demirkol Yılbaşı Özel nasıl izlenir?

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Çiçeği burnunda oyuncu, Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olarak 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam adı Aydın Doğu Demirkol'dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamladı.

Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Yetenek Sizsiniz'e katıldı ancak finale kalamadı. Pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan'ın da bulunduğu, Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya ile sinemaya adım attı. Son olarak, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini oldu.

Gain: Doğu Demirkol Yılbaşı Özel saat kaçta, ne zaman? Doğu Demirkol Yılbaşı Özel nasıl izlenir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Öznur Çalık Engin Özkoç Mustafa Şentop
Magazin Berk Oktay Çağla Şıkel Gülben Ergen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Ryan Babel Fatih Terim Halis Özkahya Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Futbolcu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gain: Doğu Demirkol Yılbaşı Özel saat kaçta, ne zaman? Doğu Demirkol Yılbaşı Özel nasıl izlenir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 16:06:33. #1.14#
title