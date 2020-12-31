Gain: Doğu Demirkol Yılbaşı Özel saat kaçta, ne zaman? Doğu Demirkol Yılbaşı Özel nasıl izlenir?

Yeni nesil çevrimiçi içerik platformu "GAİN" yılbaşı özel konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Gain: Doğu Demirkol Yılbaşı Özel saat kaçta, ne zaman? Doğu Demirkol Yılbaşı Özel nasıl izlenir?

Yeni nesil çevrimiçi içerik platformu "GAİN" yılbaşı özel konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Gain: Doğu Demirkol Yılbaşı Özel saat kaçta, ne zaman? Doğu Demirkol Yılbaşı Özel nasıl izlenir? Doğu Demirkol kimdir?İşte detaylar haberimizde...

GAİN: DOĞU DEMİRKOL YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden Doğu Demirkol'un Gain'e özel Stand-up Show'u bu akşam saat 20.00'de Gain'de yayınlanacak.

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Çiçeği burnunda oyuncu, Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olarak 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam adı Aydın Doğu Demirkol'dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamladı.

Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Yetenek Sizsiniz'e katıldı ancak finale kalamadı. Pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan'ın da bulunduğu, Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya ile sinemaya adım attı. Son olarak, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini oldu.