Gaga Bulut tahliye mi oldu? Gaga Bulut kimdir? Gaga Bulut kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Gaga Bulut tahliye mi oldu? Gaga Bulut kimdir? Gaga Bulut kaç yaşında, nereli?

Gaga Bulut tahliye mi oldu? Gaga Bulut kimdir? Gaga Bulut kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

GAGA BULUT TAHLİYE Mİ OLDU?

Youtube'da yayınladığı videolar ile dikkatleri üzerine çeken Gaga Bulut takma isimli Youtuber Bulut Altuğ videolarında yer alan görüntüler nedeniyle tutuklanmıştı. Youtube kanalının yayında olduğu dönemde 180 bini aşkın abonesi bulunan Youtuber videonun yayılmasının ardından hızla abone kaybı yaşamıştı. Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ'a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl ve 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Bulut Altuğ çıkarıldığı mahkemede bugün (25 Aralık) tahliye edildi.

GAGA BULUT KİMDİR?

Youtube kanalında yaklaşık 184 bini aşkın abonesi bulunan Gaga Bulut, hazırladığı videoları takipçileriyle paylaşıyor. 21 yaşında olan Gaga Bulut, İzmir'de ikamet ediyor ve farklı konularda video içerikleri üretiyor.