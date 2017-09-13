Furkan Şen son yolculuğuna dualarla uğurlandı



Mümin Karaca, Baden, 13 Eylül, (DHA)- Almanya'nın Baden Württemberg Eyalati Gaggenau kenti Hörten semtinde, evinde ölü bulunan Türk genci Furkan Şen (14) Rasttat'ta dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.



DİTİB Rasttat Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şen'in cenazesi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Cenaze törenine Furkan okul müdüresi Ellse Fanselau, UETD Karlsruhe Başkanı Levent Polat ve vatandaşlar katıldı. Rasttat DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi Fazlı Uzun kıldırdığı cenaze namazına yaklaşık 300 kişi katıldı. Cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı.



'Denilecek bir şey yok sözün bittiği yerdeyiz'



'Gencin yakın arkadaşları Furkan hayatların baharında gencecik cıvıl cıvıl hayat doluydu..'dediler. Furkan'ın ölüm haberini alan dostları ve arkadaşları Merkez camiine akın etti. Bu acı haberi alan yakınları, 'Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın, bu acıya dayanmak çok zor. Sözün bittiği yerdeyiz. Allah kimseyi evlat acısı yaşatmasın. Allah sabır versin' diye dua ettiler.



'Çok üzgünüz hepimiz şok olduk'



Rastatt Milli Görüş Teşkilatı Başkanı Metin Pusmaz ise 'Çok üzgünüz hepimiz şok olduk. Büyük bir kayıp çok sevdiğimiz bir kardeşimiz öğrencimizdi.. Ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum' şeklinde konuştu



İnceleme sürüyor



Offenburg Kriminal polisin olayın incelediği Furkan Şen'in ölümünde dışarıdan bir müdahale olmadığı, Offenburg Savcılığı ölen Furkan Şen ölüm nedeninin incelemesinin sürdüğü kaydedildi.



Gözüyaşlı aile yakınları Furkan Şen'e şu sözlerle veda etti 'Furkan'ı doğup büyüdüğü topraklardan, üzerinde doğmadığı yeterince görmediği annesi gibi sevdiği vatan toprağıyla kucaklaşması için son yolculuğuna uğurladık. Bu zor süreçte acımızı paylaşan dostlarımıza teşekkür ederiz. Furkan'a hakkınızı helal edin.' dediler.



Yürekleri burkan törenin ardından Türkiye'ye cenazesi götürülen Furkan Şen, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin Karadire köyünde toprağa verilecek.